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Оккупанты безуспешно наступают на восточном фронте и несут потери в личном составе — Генштаб

25 августа 2023, 09:10

Оккупанты безуспешно наступают на восточном фронте и несут потери в личном составе — Генштаб

Противник вел безуспешные наступательные действия в трех районах Донецкой области. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

«Российские оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Захватчики несут значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляют перемещение подразделений и войск, активно применяют резервы», - говорится в сообщении.

Также Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

На направлениях Новоданиловка — Новопрокоповка и Малая Токмачка — Очеретоватое имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Кроме того, на Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия к югу от города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Идут тяжелые бои.

Напомним, что россияне убили шесть человек в Донецкой области. 

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