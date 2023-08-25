Українські військові успішно просуваються у бік Мелітополя - Генштаб

Українські військові досягли прогресу на двох напрямках на південному фронті. За словами спікера Генерального штабу ЗСУ Андрія Ковальова, наступальна операція продовжується у бік Мелітополя.
Він додав, що на дільницях Новоданилівка – Новопрокопівка та Мала Токмачка – Очеретувате було досягнуто успіху, і українські сили закріпилися на досягнутих позиціях.
Просування ЗСУ до Мелітополя. Фото: militaryland
На напрямку до міста Бахмут також триває настання сил оборони, але вже на південь від міста Бахмут.
Раніше противник вів безрезультатні наступальні дії у трьох районах Донецької області. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.