Українські військові успішно просуваються у бік Мелітополя - Генштаб

Українські військові досягли прогресу на двох напрямках на південному фронті. За словами спікера Генерального штабу ЗСУ Андрія Ковальова, наступальна операція продовжується у бік Мелітополя.



Він додав, що на дільницях Новоданилівка – Новопрокопівка та Мала Токмачка – Очеретувате було досягнуто успіху, і українські сили закріпилися на досягнутих позиціях.

Просування ЗСУ до Мелітополя. Фото: militaryland



На напрямку до міста Бахмут також триває настання сил оборони, але вже на південь від міста Бахмут.

Раніше противник вів безрезультатні наступальні дії у трьох районах Донецької області. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.



