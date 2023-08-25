Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Українські військові успішно просуваються у бік Мелітополя - Генштаб

25 серпня 2023, 09:24

Українські військові успішно просуваються у бік Мелітополя - Генштаб

Українські військові досягли прогресу на двох напрямках на південному фронті. За словами спікера Генерального штабу ЗСУ Андрія Ковальова, наступальна операція продовжується у бік Мелітополя.

Він додав, що на дільницях Новоданилівка – Новопрокопівка та Мала Токмачка – Очеретувате було досягнуто успіху, і українські сили закріпилися на досягнутих позиціях.

Просування ЗСУ до Мелітополя. Фото: militaryland


На напрямку до міста Бахмут також триває настання сил оборони, але вже на південь від міста Бахмут.

Раніше противник вів безрезультатні наступальні дії у трьох районах Донецької області. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

ТЕГИ

Місця
Запорізька область
Інше
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
10:24
Росіяни вранці вдарили по Краматорській громаді — в ОВА розповіли деталі
09:10
Окупанти безуспішно наступають на східному фронті та зазнають втрат в особовому складі — Генштаб
07:59
На Донеччині за добу від обстрілів постраждали шестеро людей
23:26
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 24 серпня
20:44
В окупованому Токмаку спалахнула сильна пожежа після «прильотів»
19:20
«Суд ЛНР» засудив полоненого військового ЗСУ до 16 років в'язниці
19:03
«ДНР»: Обстрілом у Донецьку вбито мирну мешканку
18:12
Війська РФ намагалися прорвати оборону ЗСУ в районі Новоєгорівки — Луганська ОВА
15:32
Армія РФ артилерією атакували Курахове, є постраждалі
15:03
На Бахмутському напрямку активні бої, на Лиманському — перегрупування військ: Маляр про ситуацію на фронті
12:07
ЗСУ відбили атаки окупантів біля Авдіївки — Генштаб
09:27
У Донецьку горів магазин після обстрілу
09:25
Війська РФ вранці обстріляли околиці Краматорської громади, є руйнування — ОВА
07:09
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 23 серпня
04:00
Окупанти позбавили волі на 22 роки полоненого українського військового
02:13
«ЛНР» скасувала лінійки у деяких містах Луганщини
01:07
«ДНР»: Двох медпрацівників поранено під час обстрілу центру Донецька, загинув гірник у Кіровському
22:25
«ДНР»: У Донецьку жінка підірвалася на міні «Пелюсток»
22:24
Окупанти завозять сміття з Ростова на полігони Донецької області — ЦНС
19:39
Росіяни двічі здійснили масований артобстріл Авдіївки
усі новини
10:24
Росіяни вранці вдарили по Краматорській громаді — в ОВА розповіли деталі
10:11
СБУ затримала вчительку з Краматорська: зрадниця «зливала» окупантам геолокації підрозділів ЗСУ
09:24
Українські військові успішно просуваються у бік Мелітополя - Генштаб
09:10
Окупанти безуспішно наступають на східному фронті та зазнають втрат в особовому складі — Генштаб
08:50
З території України запустили 42 безпілотники — Міноборони РФ
08:39
Росія вночі атакувала Одеську область ракетами
08:23
Росіяни вранці атакували село на Харківщині, є жертва
07:59
На Донеччині за добу від обстрілів постраждали шестеро людей
23:26
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 24 серпня
22:50
Розвідка США вважає, що Пригожин загинув в авіакатастрофі — WSJ
22:16
Заступника міністра підозрюють в організації схеми зі збагачення на «гуманітарці»
21:38
Пентагон планує у вересні розпочати навчання українських пілотів на F-16 у США
20:44
В окупованому Токмаку спалахнула сильна пожежа після «прильотів»
20:00
Путін вперше відреагував на загибель засновника ПВК «Вагнера»
19:20
«Суд ЛНР» засудив полоненого військового ЗСУ до 16 років в'язниці
19:03
«ДНР»: Обстрілом у Донецьку вбито мирну мешканку
18:12
Війська РФ намагалися прорвати оборону ЗСУ в районі Новоєгорівки — Луганська ОВА
17:35
СNN показав супутниковий знімок уламків літака Пригожина
15:59
Ще один літак Пригожина летить зараз до Азербайджану
15:44
НАК «Нафтогаз» визначився із ціною на газ для бюджетних установ
усі новини
ВІДЕО
З території України запустили 42 безпілотники — Міноборони РФ З території України запустили 42 безпілотники — Міноборони РФ
25 серпня, 08:50
Володимир Зеленський привітав українців із Днем Незалежності. Фото: Офіс президента України «Ця боротьба за те, що важливо кожному»: Володимир Зеленський привітав українців із Днем Незалежності
24 серпня, 10:45
Сили оборони завдали удару російським літаком у Чорному морі — ГУР ► Сили оборони завдали удару російським літаком у Чорному морі — ГУР ►
23 серпня, 22:47
На Сумщині окупанти безпілотником знищили школу: є загиблі та поранені ► На Сумщині окупанти безпілотником знищили школу: є загиблі та поранені ►
23 серпня, 21:55
Вибухи у Криму. Фото: соцмережі У Криму пролунали вибухи: знищено комплекс С-400 «Тріумф» (Доповнено)
23 серпня, 19:34
Момент удару по району, де розташовані будівлі ФСБ у Донецьку. Кадр із відео Обстріл центру Донецька: цілилися в будівлю ФСБ
23 серпня, 19:09
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама