Россияне утром ударили по Краматорской громаде — в ОВА рассказали детали

Российские военнослужащие обстреляли Краматорскую громаду Донецкой области. К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
«Утром россияне ударили ракетой по окрестностям Малотарановки Краматорской громады — без жертв и разрушений», — написал он.
По данным Кириленко, ситуация в Донецкой области такова:
На Волновахском направлении Угледар подвергся авиаудару и 29 артобстрелов. Дважды обстреляна Максимовка, в Новоукраинке поврежден дом.
На Донецком направлении 5 человек ранены в Курахово — повреждены 5 многоэтажек, магазин и админздание.
На Горловском направлении поврежден дом в Щербиновке Торецкой громады, еще 2 дома — в Часовоярской громады.
На Лисичанском направлении разрушено здание в Северске, зафиксировано 5 обстрелов Лиманской громады.
Напомним, российские захватчики убили шестеро людей в Донецкой области.