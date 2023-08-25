Россияне утром ударили по Краматорской громаде — в ОВА рассказали детали

Россияне обстреляли Краматорскую громаду . Фото: Павел Кириленко

Российские военнослужащие обстреляли Краматорскую громаду Донецкой области. К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

«Утром россияне ударили ракетой по окрестностям Малотарановки Краматорской громады — без жертв и разрушений», — написал он.

По данным Кириленко, ситуация в Донецкой области такова:

На Волновахском направлении Угледар подвергся авиаудару и 29 артобстрелов. Дважды обстреляна Максимовка, в Новоукраинке поврежден дом.

На Донецком направлении 5 человек ранены в Курахово — повреждены 5 многоэтажек, магазин и админздание.

На Горловском направлении поврежден дом в Щербиновке Торецкой громады, еще 2 дома — в Часовоярской громады.

На Лисичанском направлении разрушено здание в Северске, зафиксировано 5 обстрелов Лиманской громады.

Напомним, российские захватчики убили шестеро людей в Донецкой области.