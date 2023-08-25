Росіяни вранці вдарили по Краматорській громаді — в ОВА розповіли деталі

Росіяни обстріляли Краматорську громаду. Фото: Павло Кириленко

Російські військовослужбовці обстріляли Краматорську громаду на Донеччині. На щастя, обійшлося без постраждалих. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Вранці росіяни вдарили ракетою по околицях Малотаранівки Краматорської громади — без жертв та руйнувань», — написав він.

За даними Кириленка, ситуація в Донецькій області така:

На Волноваському напрямі Вугледар зазнав авіаудару та 29 артобстрілів. Двічі обстріляно Максимівку, в Новоукраїнці пошкоджено будинок.

На Донецькому напрямку 5 людей поранено в Кураховому — пошкоджено 5 багатоповерхівок, магазин та адмінбудівлю.

На Горлівському напрямку пошкоджено будинок у Щербинівці Торецької громади, ще 2 будинки — у Часовоярській громаді.

На Лисичанському напрямку зруйновано будинок у Сіверську, зафіксовано 5 обстрілів Лиманської громади.

Нагадаємо, російські загарбники вбили шестеро людей на Донеччині.