«Метинвест» создает обманки для российской армии

Копии орудий ВСУ для обмана противника. Фото: Метинвест

Группа «Метинвест» наладила производство инженерных конструкций, полностью повторяющих внешний вид радиолокационных станций и артиллерийских орудий, говорится в пресс-релизе компании. Эти макеты должны вводить агрессора в заблуждение и заставляют его использовать дорогостоящие высокоточные боеприпасы для уничтожения этих обманок вместо техники сил обороны Украины.



В компании заявили, что уже передали ВСУ более 250 таких макетов. По словам операционного директора группы «Метинвест» Александра Мироненко, главная задача этих инженерных сооружений – спасать жизнь военнослужащих.



Подобный запрос от ВСУ начал поступать еще с 2022 года. Производство первых макетов пришлось выполнять в сжатые сроки. В компании уверены, что весь ответственный украинский бизнес должен помогать украинским вооруженным силам.



Внешний вид макетов не отличается от подлинной техники. Для достижения такой точности инженерный отдел исследовал все физические параметры реального военного оборудования по информации из открытых источников и создал его эскизные проекты, воспроизводя все тонкости оборудования.

Ранее появилась информация, что возобновление работы заводов в Мариуполе на «зеленых» технологиях займет до 5 лет.



