«Метінвест» створює обманки для російської армії

Копії знарядь ЗСУ для обману супротивника. Фото: Метінвест

Група «Метінвест» налагодила виробництво інженерних конструкцій, що повністю повторюють зовнішній вигляд радіолокаційних станцій та артилерійських знарядь, йдеться у пресрелізі компанії. Ці макети повинні вводити агресора в оману та змушують його використовувати дорогі високоточні боєприпаси для знищення цих конструкцій замість техніки сил оборони України.



У компанії заявили, що вже передали ЗСУ понад 250 таких макетів. За словами операційного директора групи «Метінвест» Олександра Мироненка, головне завдання цих інженерних споруд – рятувати життя військовослужбовців.



Подібний запит від ЗСУ почав надходити ще з 2022 року. Виробництво перших макетів довелося виконувати у стислий термін. У компанії впевнені, що весь відповідальний український бізнес має допомагати українським збройним силам.



Зовнішній вигляд макетів не відрізняється від справжньої техніки. Для досягнення такої точності інженерний відділ досліджував усі фізичні параметри реального військового обладнання за інформацією з відкритих джерел та створив його ескізні проєкти, відтворюючи усі тонкощі обладнання.

Раніше з'явилася інформація, що відновлення роботи заводів у Маріуполі на зелених технологіях займе до 5 років.



