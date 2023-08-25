Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

«Метінвест» створює обманки для російської армії

25 серпня 2023, 12:49

«Метінвест» створює обманки для російської армії

Копії знарядь ЗСУ для обману супротивника. Фото: Метінвест Копії знарядь ЗСУ для обману супротивника. Фото: Метінвест

Група «Метінвест» налагодила виробництво інженерних конструкцій, що повністю повторюють зовнішній вигляд радіолокаційних станцій та артилерійських знарядь, йдеться у пресрелізі компанії. Ці макети повинні вводити агресора в оману та змушують його використовувати дорогі високоточні боєприпаси для знищення цих конструкцій замість техніки сил оборони України.

У компанії заявили, що вже передали ЗСУ понад 250 таких макетів. За словами операційного директора групи «Метінвест» Олександра Мироненка, головне завдання цих інженерних споруд – рятувати життя військовослужбовців.

Подібний запит від ЗСУ почав надходити ще з 2022 року. Виробництво перших макетів довелося виконувати у стислий термін. У компанії впевнені, що весь відповідальний український бізнес має допомагати українським збройним силам.

Зовнішній вигляд макетів не відрізняється від справжньої техніки. Для досягнення такої точності інженерний відділ досліджував усі фізичні параметри реального військового обладнання за інформацією з відкритих джерел та створив його ескізні проєкти, відтворюючи усі тонкощі обладнання.

Раніше з'явилася інформація, що відновлення роботи заводів у Маріуполі на зелених технологіях займе до 5 років.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Організації
Метінвест
Інше
Війна
Інше
Технології

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
10:24
Росіяни вранці вдарили по Краматорській громаді — в ОВА розповіли деталі
09:10
Окупанти безуспішно наступають на східному фронті та зазнають втрат в особовому складі — Генштаб
07:59
На Донеччині за добу від обстрілів постраждали шестеро людей
23:26
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 24 серпня
20:44
В окупованому Токмаку спалахнула сильна пожежа після «прильотів»
19:20
«Суд ЛНР» засудив полоненого військового ЗСУ до 16 років в'язниці
19:03
«ДНР»: Обстрілом у Донецьку вбито мирну мешканку
18:12
Війська РФ намагалися прорвати оборону ЗСУ в районі Новоєгорівки — Луганська ОВА
15:32
Армія РФ артилерією атакували Курахове, є постраждалі
15:03
На Бахмутському напрямку активні бої, на Лиманському — перегрупування військ: Маляр про ситуацію на фронті
12:07
ЗСУ відбили атаки окупантів біля Авдіївки — Генштаб
09:27
У Донецьку горів магазин після обстрілу
09:25
Війська РФ вранці обстріляли околиці Краматорської громади, є руйнування — ОВА
07:09
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 23 серпня
04:00
Окупанти позбавили волі на 22 роки полоненого українського військового
02:13
«ЛНР» скасувала лінійки у деяких містах Луганщини
01:07
«ДНР»: Двох медпрацівників поранено під час обстрілу центру Донецька, загинув гірник у Кіровському
22:25
«ДНР»: У Донецьку жінка підірвалася на міні «Пелюсток»
22:24
Окупанти завозять сміття з Ростова на полігони Донецької області — ЦНС
19:39
Росіяни двічі здійснили масований артобстріл Авдіївки
усі новини
13:43
У Донецьку через обстріл загинула жінка
12:49
«Метінвест» створює обманки для російської армії
12:24
Голову ДСНС Сергія Крука звільнено
12:06
Верховна Рада посилить контроль за фінансуванням політичних партій
11:24
Ніс синьо-жовті квіти. У Москві 24 серпня затримали пенсіонера
11:03
Друга за величиною у світі пивоварна компанія йде з РФ
10:24
Росіяни вранці вдарили по Краматорській громаді — в ОВА розповіли деталі
10:11
СБУ затримала вчительку з Краматорська: зрадниця «зливала» окупантам геолокації підрозділів ЗСУ
09:24
Українські військові успішно просуваються у бік Мелітополя - Генштаб
09:10
Окупанти безуспішно наступають на східному фронті та зазнають втрат в особовому складі — Генштаб
08:50
З території України запустили 42 безпілотники — Міноборони РФ
08:39
Росія вночі атакувала Одеську область ракетами
08:23
Росіяни вранці атакували село на Харківщині, є жертва
07:59
На Донеччині за добу від обстрілів постраждали шестеро людей
23:26
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 24 серпня
22:50
Розвідка США вважає, що Пригожин загинув в авіакатастрофі — WSJ
22:16
Заступника міністра підозрюють в організації схеми зі збагачення на «гуманітарці»
21:38
Пентагон планує у вересні розпочати навчання українських пілотів на F-16 у США
20:44
В окупованому Токмаку спалахнула сильна пожежа після «прильотів»
20:00
Путін вперше відреагував на загибель засновника ПВК «Вагнера»
усі новини
ВІДЕО
Володимир Зеленський привітав українців із Днем Незалежності. Фото: Офіс президента України «Ця боротьба за те, що важливо кожному»: Володимир Зеленський привітав українців із Днем Незалежності
24 серпня, 10:45
Сили оборони завдали удару російським літаком у Чорному морі — ГУР ► Сили оборони завдали удару російським літаком у Чорному морі — ГУР ►
23 серпня, 22:47
На Сумщині окупанти безпілотником знищили школу: є загиблі та поранені ► На Сумщині окупанти безпілотником знищили школу: є загиблі та поранені ►
23 серпня, 21:55
Вибухи у Криму. Фото: соцмережі У Криму пролунали вибухи: знищено комплекс С-400 «Тріумф» (Доповнено)
23 серпня, 19:34
Момент удару по району, де розташовані будівлі ФСБ у Донецьку. Кадр із відео Обстріл центру Донецька: цілилися в будівлю ФСБ
23 серпня, 19:09
Момент вибуху у Москві. Кадр із відео Нова атака на Москву: дрон влучив у хмарочос
23 серпня, 15:27

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама