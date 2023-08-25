В Беларуси демонтируют лагерь «ЧВК Вагнер»

Лагерь ЧВК «Вагнер» в Беларуси

В селе Циль под Осиповичами в Беларуси демонтируют лагерь наемников российской частной военной компании «Вагнер». Об этом свидетельствует спутниковый снимок сервиса Planet Labs, пишет «Радио Свобода».



Отмечается, что в лагере убрали треть палаток. Сначала в северной части военной базы ЧВК было около 129 палаток, по состоянию на 23 августа исчезли около 65 из них.



В западной части военного городка демонтировали около 27 палаток из около 64, которые были ранее. В центральной части базы было около 80 палаток, сейчас отсутствуют не менее девяти из них.



Таким образом, из 273 жилых палаток демонтировали около 101. Если учесть, что в каждой из палаток могут разместиться примерно 20 солдат, то территорию находившейся там воинской части из примерно 5000 могли покинуть около 2020 «вагнеровцев».



Издание отмечает, что демонтаж первых палаток начался приблизительно 1 августа. На спутниковом снимке от 14 августа есть возможность увидеть процесс разборки в хорошем качестве - в частности, видны деревянные нары для солдат, живших там.



Пока неизвестно, куда могли перевезти эти палатки и покинули ли наемники Вагнера территорию Беларуси. На имеющихся в распоряжении редакции спутниковых снимках не видно формирования подобных палаточных городков на территории других белорусских полигонов или воинских частей.



Тем временем в Telegram-каналах, связанных с «ЧВК Вагнер», пишут о том, что часть военных отправляют домой в Россию в длительные отпуска. Также есть вероятность, что часть наемников начали перебрасывать в Африку.



Не исключено также то, что некоторых «вагнеровцев» переведут на другие места в Беларуси.

Строительство военного лагеря для наемников ЧВК «Вагнер» в Беларуси началось после того, как его глава Евгений Пригожин объявил вооруженный поход на Москву 23 июня, но к следующему вечеру отменил его. Сообщалось, что мятеж Пригожина был остановлен в результате его переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, которы действовал по просьбе президента России Владимира Путина.