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В Беларуси демонтируют лагерь «ЧВК Вагнер»

25 августа 2023, 15:29

В Беларуси демонтируют лагерь «ЧВК Вагнер»

Лагерь ЧВК «Вагнер» в Беларуси Лагерь ЧВК «Вагнер» в Беларуси

В селе Циль под Осиповичами в Беларуси демонтируют лагерь наемников российской частной военной компании «Вагнер». Об этом свидетельствует спутниковый снимок сервиса Planet Labs, пишет «Радио Свобода».

Отмечается, что в лагере убрали треть палаток. Сначала в северной части военной базы ЧВК было около 129 палаток, по состоянию на 23 августа исчезли около 65 из них.

В западной части военного городка демонтировали около 27 палаток из около 64, которые были ранее. В центральной части базы было около 80 палаток, сейчас отсутствуют не менее девяти из них.

Таким образом, из 273 жилых палаток демонтировали около 101. Если учесть, что в каждой из палаток могут разместиться примерно 20 солдат, то территорию находившейся там воинской части из примерно 5000 могли покинуть около 2020 «вагнеровцев».

Издание отмечает, что демонтаж первых палаток начался приблизительно 1 августа. На спутниковом снимке от 14 августа есть возможность увидеть процесс разборки в хорошем качестве - в частности, видны деревянные нары для солдат, живших там.

Пока неизвестно, куда могли перевезти эти палатки и покинули ли наемники Вагнера территорию Беларуси. На имеющихся в распоряжении редакции спутниковых снимках не видно формирования подобных палаточных городков на территории других белорусских полигонов или воинских частей.

Тем временем в Telegram-каналах, связанных с «ЧВК Вагнер», пишут о том, что часть военных отправляют домой в Россию в длительные отпуска. Также есть вероятность, что часть наемников начали перебрасывать в Африку.

Не исключено также то, что некоторых «вагнеровцев» переведут на другие места в Беларуси.

Строительство военного лагеря для наемников ЧВК «Вагнер» в Беларуси началось после того, как его глава Евгений Пригожин объявил вооруженный поход на Москву 23 июня, но к следующему вечеру отменил его. Сообщалось, что мятеж Пригожина был остановлен в результате его переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, которы действовал по просьбе президента России Владимира Путина.

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ЧВК Вагнера

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