У Білорусі демонтують табір ПВК «Вагнер»

Табір ПВК «Вагнер» у Білорусі

У селі Ціль під Осиповичами у Білорусі демонтують табір найманців російської приватної військової компанії «Вагнер». Про це свідчить супутниковий знімок сервісу Planet Labs, пише «Радіо Свобода».



Зазначається, що у таборі прибрали третину наметів. Спочатку у північній частині військової бази ПВК було близько 129 наметів, станом на 23 серпня зникли близько 65 з них.



У західній частині військового містечка демонтували близько 27 наметів із близько 64, які були раніше. У центральній частині бази було близько 80 наметів, зараз немає щонайменше дев'яти з них.



Таким чином, з 273 житлових наметів демонтували близько 101. Якщо врахувати, що в кожному з наметів можуть розміститися приблизно 20 солдатів, то територію військової частини, що знаходилася там, з приблизно 5000 могли залишити близько 2020 «вагнерівців».



Видання зазначає, що демонтаж перших наметів розпочався приблизно 1 серпня. На супутниковому знімку від 14 серпня є можливість побачити процес розбирання у високій якості - зокрема, видно дерев'яні нари для солдатів, які там жили.



Поки невідомо, куди могли перевезти ці намети і чи найманці Вагнера залишили територію Білорусі. На наявних у розпорядженні редакції супутникових знімках не видно формування подібних наметових містечок біля інших білоруських полігонів чи військових частин.



Тим часом у Telegram-каналах, пов'язаних із «ЧВК Вагнер», пишуть про те, що частину військових відправляють додому до Росії у тривалі відпустки. Також є ймовірність, що частину найманців почали перекидати до Африки.



Не виключено також, що деяких «вагнерівців» переведуть на інші місця в Білорусі.

Будівництво військового табору для найманців ПВК «Вагнер» у Білорусі розпочалося після того, як його голова Євген Пригожин оголосив збройний похід на Москву 23 червня, але наступного вечора скасував його. Повідомлялося, що заколот Пригожина було зупинено внаслідок його переговорів із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, який діяв на прохання президента Росії Володимира Путіна.