Один из лидеров российского отряда «Русич», входящий в состав ЧВК «Вагнер», был арестован в Финляндии по запросу Киева. Об этом сообщает финский канал MTV3.



Имя арестованного — Ян Петровский, говорится в сообщении. Он подпадает под санкции ЕС и США.



Согласно санкциям ЕС, Петровский несет ответственность за действия, угрожающие суверенитету и независимости Украины. Мужчина подозревается в совершении террористических преступлений в Луганской и Донецкой областях по меньшей мере в период с июня 2014 по август 2015 года.



По данным Министерства финансов США, Петровский исполнял обязанности командующего силами «Русич» после 2022 года. Эта боевая группа принимала участие в столкновениях с украинским добровольческим батальоном «Айдар» в сентябре 2014 года.



Украина обратилась с запросом о его экстрадиции.



Посольство России «информировали о задержании в Финляндии россиянина по обращению Киева», пишет «РИА Новости».