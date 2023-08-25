У Фінляндії заарештували члена ПВК «Вагнер» на запит України — ЗМІ

Один із лідерів російського загону «Русич», що входить до складу ПВК «Вагнер», був заарештований у Фінляндії на запит Києва. Про це повідомляє фінський канал MTV3.



Ім'я заарештованого – Ян Петровський, йдеться у повідомленні. Він підпадає під санкції ЄС та США.



Згідно з санкціями ЄС, Петровський несе відповідальність за дії, що загрожують суверенітету та незалежності України. Чоловік підозрюється у скоєнні терористичних злочинів у Луганській та Донецькій областях щонайменше у період із червня 2014 по серпень 2015 року.



За даними Міністерства фінансів США, Петровський виконував обов'язки командувача силами «Русич» після 2022 року. Ця бойова група брала участь у сутичках з українським добровольчим батальйоном «Айдар» у вересні 2014 року.



Україна звернулася із запитом про його екстрадицію.



Посольство Росії «інформували про затримання у Фінляндії росіянина за зверненням Києва», пише «РИА Новости».