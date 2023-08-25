Работникам бюджетных учреждений, которые работают в зоне боевых действий, повысят зарплату

Правительство увеличит оплату труда работникам бюджетных учреждений, которые выполняют обязанности и задачи в зоне возможных и активных боевых действий, однако только на период действия военного положения. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.



Так, согласно решению правительства, работники бюджетных учреждений и организаций будут получать ежемесячную надбавку за работу с особыми условиями труда:

на территориях возможных боевых действий — в предельном размере 50% должностного оклада;

на территориях активных боевых действий — в предельном размере 100% должностного оклада.

Кроме того, работникам поставщиков социальных услуг коммунального сектора, которые расположены и непосредственно предоставляют социальные услуги на территориях возможных или активных боевых действий, устанавливается ежемесячная надбавка в предельном размере 100% должностного оклада.



Также органам местного самоуправления, военным администрациям населенных пунктов, расположенных на территории возможных или активных боевых действий, рекомендовано установить такие же надбавки работникам бюджетных учреждений, содержащихся из местных бюджетов.