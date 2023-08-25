Працівникам бюджетних установ, які працюють у зоні бойових дій, підвищать зарплату

Уряд збільшить оплату праці працівникам бюджетних установ, які виконують обов'язки та завдання у зоні можливих та активних бойових дій, проте лише на період дії військового стану. Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.



Так, згідно з рішенням уряду, працівники бюджетних установ та організацій отримуватимуть щомісячну надбавку за роботу з особливими умовами праці:

на територіях можливих бойових дій – у граничному розмірі 50% посадового окладу;

на територіях активних бойових дій – у граничному розмірі 100% посадового окладу.

Крім того, працівникам постачальників соціальних послуг комунального сектору, які розташовані та безпосередньо надають соціальні послуги на територіях можливих чи активних бойових дій, встановлюється щомісячна надбавка у граничному розмірі 100% посадового окладу.



Також органам місцевого самоврядування, військовим адміністраціям населених пунктів, розташованих на території можливих чи активних бойових дій, рекомендовано встановити такі ж надбавки працівникам бюджетних установ, які утримуються з місцевих бюджетів.