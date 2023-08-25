В «буферной зоне» на границе РФ и Грузии застряли шесть украинцев. Их удерживали россияне

Уже больше недели в «буферной зоне» на пограничном пункте «Верхний Ларс» на границе России с Грузией живут шесть граждан Украины. Большинство из них — бывшие заключенные из Херсонской области. Грузинские пограничники не впустили их для проезда транзитом, российские силовики пытаются забрать их обратно в РФ. Об этом сообщает движение UnMode.



«В ночь на 17 августа украинцев доставили в КПП после освобождения из российского Центра временного содержания иностранцев и лиц без гражданства в Краснодарском крае. Грузинские пограничники отказали украинцам в пропуске, хотя все шестеро заявили, что хотят проехать транзитом через страну. После отказа они подали заявления о предоставлении убежища. Впрочем, уже более недели они находятся в терминале КПП (выход на Грузию)», — говорится в сообщении.



«Новая газета» пишет, что среди шести украинцев, пятеро — бывшие заключенные из Херсонской области, которых оккупанты в ноябре вывезли в Россию «досиживать» сроки. Еще один мужчина, 40-летний Михаил, сам прилетел в Россию, чтобы встретиться со своей сестрой, живущей в Краснодарском крае. В России его трижды задерживали, избили, отвезли в суд, где арестовали на 15 суток за «неподчинение полиции».



Глава UnMode Айдана Федосик рассказала журналистам, что Михаил «каким-то чудом» попал в группу украинских заключенных, которых вывозили. Ему удалось пройти грузинскую границу, но он остановился неподалеку от КПП, чтобы дождаться остальных ребят. Позже пограничники вернули его в «буферную зону» и запретили въезд в Грузию.



Пока правозащитники пытаются решить вопрос, украинцев из «буферной зоны» пытаются забрать российские силовики. Так, работники ФСБ России в гражданской одежде подъехали на машине к украинцам и пытались затащить внутрь Михаила. Теперь всех мужчин прячут в терминале.



По данным издания, среди украинцев есть человек с ВИЧ и у него уже несколько дней как закончилось необходимое лекарство. В местном Telegram-чате Верхнего Ларса призвали подарить украинцам ненужную грузинскую Sim-карту для связи, теплые вещи, еду/воду и сигареты. Волонтеры Choose to help передают украинцам воду, еду и медикаменты, пишет «Суспільне».



В МИД Украины «Громадському» сообщили, что уже занимаются делом украинцев, находящихся на российско-грузинской границе. В настоящее время проверяют их личности и юридические аспекты отбывания определенного судом наказания, прорабатывается вопрос их возвращения в Украину.