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У «буферній зоні» на кордоні РФ та Грузії застрягли шість українців. Їх утримували росіяни

25 серпня 2023, 19:32

У «буферній зоні» на кордоні РФ та Грузії застрягли шість українців. Їх утримували росіяни

Вже більше тижня у «буферній зоні» на прикордонному пункті «Верхній Ларс» на кордоні Росії з Грузією мешкають шестеро громадян України. Більшість із них — колишні ув'язнені з Херсонської області. Грузинські прикордонники не впустили їх для проїзду транзитом, російські силовики намагаються забрати їх у РФ. Про це повідомляє рух UnMode.

«У ніч на 17 серпня українців доставили до КПП після звільнення з російського Центру тимчасового утримання іноземців та осіб без громадянства у Краснодарському краї. Грузинські прикордонники відмовили українцям у перепустці, хоча всі шестеро заявили, що хочуть проїхати транзитом через країну. Після відмови вони подали заяву про надання притулку. Втім, уже більше тижня вони перебувають у терміналі КПП (вихід на Грузію)», — йдеться у повідомленні.

«Нова газета» пише , що серед шістьох українців, п'ятеро — колишні ув'язнені з Херсонської області, яких окупанти в листопаді вивезли до Росії «досиджувати» терміни. Ще один чоловік, 40-річний Михайло, сам прилетів до Росії, щоб зустрітися зі своєю сестрою, яка мешкає у Краснодарському краї. У Росії його тричі затримували, побили, відвезли до суду, де заарештували на 15 діб за «непідпорядкування поліції».

Глава UnMode Айдану Федосик розповіла журналістам, що Михайло «якимось дивом» потрапив до групи українських ув'язнених, яких вивозили. Йому вдалося пройти грузинський кордон, але він зупинився неподалік КПП, щоб дочекатися решти хлопців. Пізніше прикордонники повернули його до «буферної зони» і заборонили в'їзд до Грузії.

Поки правозахисники намагаються вирішити питання, українців із «буферної зони» намагаються забрати російські силовики. Так, працівники ФСБ Росії в цивільному одязі під'їхали машиною до українців і намагалися затягнути всередину Михайла. Наразі всіх чоловіків ховають у терміналі.

За даними видання, серед українців є людина з ВІЛ і має вже кілька днів як закінчилися необхідні ліки. У місцевому Telegram-чаті Верхнього Ларса закликали подарувати українцям непотрібну грузинську Sim-карту для зв'язку, теплі речі, їжу/воду та цигарки. Волонтери Choose to help передають українцям воду, їжу та медикаменти, пише «Суспільне».

У МЗС України «Громадському» повідомили , що вже займаються справою українців, які перебувають на російсько-грузинському кордоні. Наразі перевіряють їх особи та юридичні аспекти відбування визначеного судом покарання, опрацьовується питання щодо їх повернення в Україну.

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