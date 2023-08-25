Активы коллаборациониста Сальдо и его семьи передали в собственность государства

Правительство Украины приняло решение передать активы коллаборациониста Владимира Сальдо, его бывшей жены и дочери, взысканные в доход государства, в управление Фонда государственного имущества (ФГИ). Об сообщает пресс-служба Минэкономики.



«Теперь Фонд госимущества должен обеспечить проведение государственной регистрации прав собственности этих активов, а впоследствии приватизацию или передачу в аренду этого имущества. Средства от продажи или их аренды должны пополнить государственный бюджет Украины», — отметила первая вице-премьер — министерка экономики Юлия Свириденко.



Ведомство уточнило, что речь, в частности, идет о трех земельных участка, гостинице на 3279,9 кв. м, 3-этажном здании на 2143,3 кв. м и доме на 236,7 кв. м в Херсоне, апартаментах на 304,2 кв. м в Ялте; трех квартирах в Ореанде (135,1 кв. м), Одессе (128,5 кв.м) и Херсоне (36,8 кв.м); автомобиле Volvo XC90 2020 года выпуска.



В числе активов также оформленные на бывшую жену Сальдо 99,86% ЧАО «Каштан» (разрабатывает гранитный карьер в Житомирской области) и 30% ЧАО «Дельта Сервис» (транспортная компания), а также 55,56% ООО «Бебко-Авто» (сеть автосалонов и СТО в Херсоне) и 40% ООО «Конка» (херсонская компания, занимающаяся организацией отдыха), записанные на дочь Сальдо.



Основой для передачи имущества назначенного Россией главы оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо стали решение Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) от 9 мая этого года и постановление Апелляционной палаты ВАКС от 17 мая о применении санкций.