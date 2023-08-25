Активи колабораціоніста Сальдо та його родини передали у власність держави

Уряд України ухвалив рішення передати активи колабораціоніста Володимира Сальдо, його колишньої дружини та доньки, стягнуті у дохід держави, до управління Фонду державного майна (ФДМ). Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.



«Тепер Фонд держмайна має забезпечити проведення державної реєстрації прав власності цих активів, а згодом приватизацію чи передачу в оренду цього майна. Кошти від продажу або їхньої оренди мають поповнити державний бюджет України», — зазначила перша віце-прем'єрка — міністерка економіки Юлія Свириденко.



Відомство уточнило, що йдеться, зокрема, про три земельні ділянки, готель на 3279,9 кв. м, 3-поверховому будинку на 2143,3 кв. м та будинку на 236,7 кв. м у Херсоні, апартаменти на 304,2 кв. м у Ялті; трьох квартирах в Ореанді (135,1 кв. м), Одесі (128,5 кв.м) та Херсоні (36,8 кв.м); автомобілі Volvo XC90 2020 року випуску.



Серед активів також оформлені на колишню дружину Сальдо 99,86% ПрАТ «Каштан» (розробляє гранітний кар'єр у Житомирській області) та 30% ПрАТ «Дельта Сервіс» (транспортна компанія), а також 55,56% ТОВ «Бебко-Авто» (мережа автосалонів та СТО у Херсоні) та 40% ТОВ «Конка» (херсонська компанія, що займається організацією відпочинку), записані на дочку Сальдо.



Основою для передачі майна призначеного Росією голови окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо стали рішення Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) від 9 травня цього року та ухвала Апеляційної палати ВАКС від 17 травня про застосування санкцій.