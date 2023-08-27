Ночью было выпущено четыре крылатых ракеты над Украиной

Ночью, 27 августа, противник нанес удар крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-55/Х-555. Об этом сообщили в пресс-центре Воздушных сил Украины.



«Крылатые ракеты были выпущены из 5 самолетов стратегической авиации по воздушному пространству России в районе Энгельса. Всего локационно наблюдалось до восьми воздушных целей», — заявили в ВС ЗСУ.



В результате работы украинских военных, силами и средствами Воздушных Сил уничтожены четыре крылатые ракеты Х-101/Х-55/Х-555 в центральных и северных областях. Остальные воздушные цели предположительно ложные, информации о попадании не поступало.

Напомним, что двумя днями ранее, Россия ночью атаковала Одесскую область ракетами.