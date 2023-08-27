Вночі було випущено чотири крилаті ракети над Україною

Вночі, 27 серпня, противник завдав удару крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55/Х-555. Про це повідомили у пресцентрі Повітряних сил України.



«Крилаті ракети були випущені із 5 літаків стратегічної авіації з повітряного простору рф в районі Енгельса. Усього локаційно спостерігалося до восьми повітряних цілей», — заявили у ПС ЗСУ.

Внаслідок роботи українських військових, силами та засобами Повітряних Сил знищено чотири крилаті ракети Х-101/Х-55/Х-555 у центральних та північних областях. Решта повітряних цілей імовірно хибні, інформації про потрапляння не надходило.

Нагадаємо, що двома днями раніше Росія вночі атакувала Одеську область ракетами.