Зеленский прокомментировал возможность проведения выборов во время войны

Проводить выборы во время действия военного положения, согласно законодательству, запрещено. Но украинский парламент может изменить законодательство, если США и Европа согласятся выполнить несколько условий. Об этом в интервью журналистке Наталии Мосейчук рассказал украинский президент Владимир Зеленский.



«Политический процесс в стране во время войны — я считаю, что это фрагментация главного», — сказал Зеленский, добавив, что проведение выборов может отвлечь все внимание украинцев.



В то же время президент отметил, что запрещать «ничего нельзя» согласно принципам демократии, хотя по состоянию на данный момент проведение выборов в условиях военного положения запрещено законодательством.



«Я сказал, если вы готовы дать мне 5 млрд, потому что я не человек, который занимается брусчаткой, и не смогу просто забрать из бюджета 5 млрд. Мне кажется, именно такая сумма нужна для выборов в обычное время, а в военное — я не знаю, какая это сумма. Проводить в кредит выборы я не буду, забирать деньги от оружия и давать их на выборы также не буду», — рассказал Зеленский.



Кроме финансовой поддержки, по словам президента, США и Европа должны обеспечить прозрачность выборов, а именно, направить в Украину своих наблюдателей, включая линию фронта.



«Но, самое главное — давайте рисковать тогда вместе. Наблюдатели должны быть в окопах. Я ему сказал, на передовую мы должны отправить наблюдателей, чтобы наши выборы были легитимными для всего мира. Это абсолютно справедливо», — сказал он.



Ближайшие выборы в Украине парламентские. Их проведение запланировано на 29 октября 2023, но в условиях войны такая возможность запрещена законом. Также уже в 2024 году в Украине должны пройти президентские выборы. Они запланированы на конец марта.