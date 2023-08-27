Зеленський прокоментував можливість проведення виборів під час війни

Проводити вибори під час дії воєнного стану, згідно із законодавством, заборонено. Але український парламент може змінити законодавство, якщо США та Європа погодяться виконати кілька умов. Про це в інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук розповів український президент Володимир Зеленський.



«Політичний процес у країні під час війни — я вважаю, що це фрагментація головного», — сказав Зеленський, додавши, що проведення виборів може відвернути всю увагу українців.



Водночас, президент зазначив, що забороняти «нічого не можна» згідно з принципами демократії, хоча станом на зараз проведення виборів в умовах воєнного стану заборонено законодавством.



«Я сказав, якщо ви готові дати мені 5 млрд, тому що я не людина, яка займається бруківкою, і не зможу просто забрати з бюджету 5 млрд. Мені здається саме така сума потрібна для виборів у звичайний час, а у військовий — я не знаю, яка це сума. Проводити в кредит вибори я не буду, забиратиму гроші від зброї і давати їх на вибори також не буду», — розповів Зеленський.



Крім фінансової підтримки, за словами президента, США та Європа мають забезпечити прозорість виборів, а саме направити в Україну своїх спостерігачів, включаючи лінію фронту.



«Але найголовніше — давайте ризикувати тоді разом. Спостерігачі мають бути в окопах. Я йому сказав, що на передову ми повинні відправити спостерігачів, щоб наші вибори були легітимними для всього світу. Це абсолютно справедливо», — сказав він.



Найближчі вибори в Україні є парламентськими. Їх проведення заплановано на 29 жовтня 2023 року, але в умовах війни така можливість заборонена законом. Також уже 2024 року в Україні мають відбутися президентські вибори. Вони заплановані на кінець березня.