В ССО Украины показали, каким дроном атаковали 126-ую бригаду ЧФ РФ в захваченном Крыму

Силы специальных операций Украины совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины ударили по объектам 126-й бригады береговой охраны Черноморского флота РФ. Об этом сообщает ССО Украины.

«Во время атаки было применено несколько ударных БПЛА, которые нанесли поражение по месту дислокации указанного подразделения противника в Перевальном в Крыму. В результате ударов враг понес потери убитыми и ранеными», — идет речь в сообщении.

Отмечается, что сложность проведения операции заключалась в определенных особенностях рельефа местности, но дроны преодолели маршрут и достигли целей.

Также в ССО показали фото одного из БПЛА, который атаковал ВС РФ в захваченном Крыму.

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