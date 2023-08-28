У ССО України показали, яким дроном атакували 126-у бригаду ЧФ РФ у захопленому Криму

Сили спеціальних операцій України спільно з іншими підрозділами Сил оборони України вдарили по об'єктам 126-ї бригади берегової охорони Чорноморського флоту РФ. Про це повідомляє ССО України.

«Під час атаки було застосовано декілька ударних БПЛА, що нанесли ураження по місцю дислокації зазначеного підрозділу противника в Перевальному у Криму. Внаслідок ударів ворог поніс втрати вбитими і пораненими», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що складність проведення операції полягала у певних особливостях рельєфу місцевості, але дрони подолали маршрут та досягли цілей.

Також у ССО показали фото одного з БПЛА, який атакував ЗС РФ у захопленому Криму.

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