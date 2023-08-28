Группировка «ДНР»: Проблемы с водоснабжением по-прежнему остаются

Проблемы с подачей воды на подконтрольной РФ территории Донецкой области по-прежнему остаются. Это признал глава группировки «ДНР» Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».



«С водой ситуация, к сожалению, не везде закрыта. После строительства первой нитки водовода, конечно же, она уже несравненно гораздо лучше, нежели мы имели ситуацию в прошлом году и в отопительный сезон в том числе», — заявил он.



По его словам, в некоторых районах уже перешли не только на увеличение количества часов подачи воды, но и на график водоснабжения через день.



«Где-то мы подходим уже к тому, что можем подавать воду ежедневно. Но где-то из-за поврежденных сетей, ремонт которых сейчас проводится, а изношенность сетей 80-90%, конечно, проблема не решена. Вода на верхние этажи по-прежнему не поступает вообще», — рассказал Пушилин.



В апреле Пушилин обещал, что с июля подача воды будет ежедневной. Однако это обещание оккупационные власти не смогли выполнить.

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