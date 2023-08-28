Утренняя атака на Херсонскую область: оккупанты убили пенсионерку, еще двое людей получили ранения

В результате обстрела российских войск сегодня, 28 августа, в Херсонской области пострадало двое жителей. Также стало известно о гибели пенсионерки. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По словам главы региона, россияне около 10:40 выпустили снаряды по жилому дому в селе Садовое, пострадали двое местных жителей.

Кроме того, Прокудин сообщил о смерти женщины и о госпитализации пострадавшего.

«К сожалению, от полученных травм на месте погибла 63-летняя женщина, которая находилась во дворе. В больницу госпитализировали 58-летнего мужчину с ранением живота и ноги. Его состояние — тяжелое», — написал он.

Напомним, 28 августа Вооруженные силы Украины ночью сбили четыре ракеты российской армии.