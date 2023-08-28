В Донецкой области арестовали банду, организовавшую казино

Полицейские разоблачили организованную преступную группу, которая во время войны занималась игорным бизнесом в Донецкой области. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области.

«Злоумышленники организовали в прифронтовых городах Донецкой области два подпольных казино. Одно из заведений полиция ликвидировала еще до его открытия. На балансах онлайн-казино и у участников группы изъято более 2 миллионов в гривневом эквиваленте», — идет речь в сообщении.

Для того, чтобы разоблачить всех членов преступной группы, как отметили правоохранители, понадобилось 7 месяцев.

Смотрите ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране.