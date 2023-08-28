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Ищут проукраински настроенных детей. В Мариуполе оккупанты будут тестировать школьников

28 августа 2023, 12:33

Ищут проукраински настроенных детей. В Мариуполе оккупанты будут тестировать школьников

Во временно оккупированном Мариуполе дети от 13 лет должны будут пройти психологический тест. Советник мэра Петр Андрющенко рассказал подробности такой инициативы.

«Дети снова под ударом. Теперь «неугодных и «неформалов» будут выискивать путем психологического тестирования. Все дети от 13 лет в школах Мариуполя должны пройти психологический тест», — сообщил он.

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В частности, по словам Андрющенко, «официально» тестирование проведут для предотвращения употребления наркотических и психотропных веществ.

Однако украинские источники со ссылкой на соответствующие совещания и документы для служебного пользования подтвердили, что тестирование покажет:

  • кто имеет устойчивую проукраинскую позицию;
  • ассоциирует себя с ЛГБТ-сообществом или трансгендерами;
  • не разделяет «христианские ценности» православной церкви.

«Ко всем установленным будут приняты меры по «перевоспитанию», включая потенциальное лишение родительских прав и перемещение в специальные интернаты. Дела с результатами тестирования будут сохраняться отдельно всю жизнь детей и выдаваться по запросу соответствующих структур (читайте ФСБ)», — заключил советник мэра.

Напомним, российские власти ожидают, что в школы оккупированного Мариуполя 1 сентября пойдут 14 тысяч детей, из них 11,5 тысяч — это украинские дети, которые до сих пор остаются в городе. 

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