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В Мариуполе в российские школы готовятся принять 14 тысяч детей — советник мэра

22 августа 2023, 18:03

В Мариуполе в российские школы готовятся принять 14 тысяч детей — советник мэра

Российские власти ожидают, что в школы оккупированного Мариуполя 1 сентября пойдут 14 тысяч детей, из них 11,5 тысяч — это украинские дети, которые до сих пор остаются в городе. Об этом в комментарии «Радио Свобода» сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«11,5 тысячи детей это много для оккупированного города, но это на самом деле не так много. Если это разделить на количество школ и на стандартные украинские классы — по 25-30 детей, вы поймете, что фактически это 3-4 школы на некогда полумиллионный город, где было более 60 школ», — сказал Андрющенко.

Редакция не может независимо проверить эти данные.

Российские войска оккупировали Мариуполь в мае 2022 года после кровопролитных боев и продолжительной блокады. В ходе военного вторжения России в Украину Мариуполь почти полностью разрушен обстрелами. По оценкам ООН, в городе уничтожены или повреждены около 90% многоэтажных жилых домов и около 60% частных домов.

По подтвержденным городскими властями данным, в разрушенном и оккупированном Россией Мариуполе погибли по меньшей мере 20 тысяч человек.

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