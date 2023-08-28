Между операторами «Л-ДНР» не работает мобильная связь

Абоненты «республиканского» мобильного оператора связи «Феникс» не могут совершать звонки в направлении луганских операторов. Об этом заявил «министр связи ДНР» Денис Курашов.



По его словам, причиной стало повреждение на магистральных волоконно-оптических линиях связи.



Он подчеркнул, что специалисты уже приступили к восстановительным работам.



10 августа трудности с мобильной связью абонентов операторов «Феникс» и «Комтел» возникли на территории Володарского и Волновахского районов, Мариуполя и «Мариупольского городского округа ДНР», а также на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.