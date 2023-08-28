Між операторами «Л-ДНР» не працює мобільний зв'язок

Абоненти «республіканського» мобільного оператора зв'язку «Фенікс» не можуть здійснювати дзвінки у напрямку луганських операторів. Про це заявив «міністр зв’язку ДНР» Денис Курашов.



За його словами, причиною цього стало пошкодження на магістральних волоконно-оптичних лініях зв'язку.



Він наголосив, що фахівці вже розпочали відновлювальні роботи.



10 серпня труднощі з мобільним зв'язком абонентів операторів «Фенікс» та «Комтел» виникли на території Володарського та Волноваського районів, Маріуполя та «Маріупольського міського округу «ДНР», а також на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.