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Між операторами «Л-ДНР» не працює мобільний зв'язок

28 серпня 2023, 18:07

Між операторами «Л-ДНР» не працює мобільний зв'язок

Абоненти «республіканського» мобільного оператора зв'язку «Фенікс» не можуть здійснювати дзвінки у напрямку луганських операторів. Про це заявив «міністр зв’язку ДНР» Денис Курашов.

За його словами, причиною цього стало пошкодження на магістральних волоконно-оптичних лініях зв'язку.

Він наголосив, що фахівці вже розпочали відновлювальні роботи.

10 серпня труднощі з мобільним зв'язком абонентів операторів «Фенікс» та «Комтел» виникли на території Володарського та Волноваського районів, Маріуполя та «Маріупольського міського округу «ДНР», а також на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.

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