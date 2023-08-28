Оккупанты вывезли из Мариуполя в Россию более тысячи детей – правозащитник

Российские оккупанты вывезли из Мариуполя в РФ более тысячи украинских детей, и это не окончательная цифра. Об этом сообщил юрист Харьковской правозащитной группы Николай Комаровский, передает «Укринформ».



«Все данные по депортации в отношении детей формировались из открытых источников. Что касается точного количества, сейчас сказать трудно, потому что из отдельных публикаций [в российских СМИ] речь может идти о более тысячи таких детей. Однако говорить о точной цифре именно о городе Мариуполе довольно сложно. Но об этих случаях нам известно», - сказал Комаровский.



Он добавил о фактических данных, то известно о случаях вывоза детей из города Мариуполь в Россию в спортивно-оздоровительные комплексы, лагеря.



«Известно, что в этих лагерях, где находились дети, там было также обучение этих детей, то есть чтобы не прерывать образовательный процесс. Но как мы можем догадаться, этот процесс был именно по российской системе. Детям излагают российскую версию истории, им рассказывали о событиях, происходящих в Украине с точки зрения Российской Федерации», - рассказал юрист.



Он также напомнил, что 5 июля 2022 года состоялась первая выдача паспортов украинским детям, это было в Московской области, и в этой группе были дети и из Мариуполя.

«Также на сайте российского управления по вопросам семьи и детства была такая публикация, где указывалось, что более 1000 малышей из "освобожденного Мариуполя" нашли новые семьи в определенных областях России», - сказал Комаровский.

Он отметил, что тогда речь шла о Тюменской, Иркутской, Кемеровской области и Алтайском крае. При этом россияне пытались информацию о помещении детей в семьи.

Представители Харьковской правозащитной группы подготовили юридически обоснованное представление в Международный уголовный суд о геноциде людей в Мариуполе российскими захватчиками.