Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Окупанти вивезли з Маріуполя до Росії понад тисячу дітей – правозахисник

28 серпня 2023, 20:28

Окупанти вивезли з Маріуполя до Росії понад тисячу дітей – правозахисник

Російські окупанти вивезли з Маріуполя до РФ понад тисячу українських дітей, і це не є остаточною цифрою. Про це повідомив юрист Харківської правозахисної групи Микола Комаровський, повідомляє «Укрінформ».

«Усі дані щодо депортації щодо дітей формувалися з відкритих джерел. Щодо точної кількості, зараз сказати важко, тому що з окремих публікацій [у російських ЗМІ] мова може йти про понад тисячу таких дітей. Однак говорити про точну цифру саме про місто Маріуполь досить складно. Але про ці випадки нам відомо», - сказав Комаровський.

Він додав про фактичні дані, тобто відомо про випадки вивезення дітей з міста Маріуполь до Росії до спортивно-оздоровчих комплексів, таборів.

«Відомо, що у цих таборах, де перебували діти, там було також навчання цих дітей, тобто щоби не переривати освітній процес. Але, як ми можемо здогадатися, цей процес був саме за російською системою. Дітям викладають російську версію історії, їм розповідали про події, що відбуваються в Україні з погляду Російської Федерації», – розповів юрист.

Він також нагадав, що 5 липня 2022 року відбулася перша видача паспортів українським дітям, це було в Московській області, і в цій групі були діти з Маріуполя.

«Також на сайті російського управління з питань сім'ї та дитинства була така публікація, де вказувалося, що понад 1000 малюків зі звільненого Маріуполя знайшли нові сім'ї у певних областях Росії», - сказав Комаровський.

Він зазначив, що тоді йшлося про Тюменську, Іркутську, Кемеровську область та Алтайський край. При цьому росіяни намагалися інформацію про приміщення дітей у сім'ї.

Представники Харківської правозахисної групи підготували юридично обґрунтоване подання до Міжнародного кримінального суду про геноцид людей у Маріуполі російськими загарбниками.

ТЕГИ

Місця
Росія Маріуполь
Інше
Діти депортація

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
20:28
Окупанти вивезли з Маріуполя до Росії понад тисячу дітей – правозахисник
18:07
Між операторами «Л-ДНР» не працює мобільний зв'язок
17:06
«ЛНР» засудила військовослужбовця ЗСУ до 20 років колонії
16:56
В Енегодарі казарму спецпідрозділу Росгвардії «Ахмат-1» атакував дрон
16:13
Перейшов на бік Росії. В Україні судитимуть поліцейського з Маріуполя
15:35
Мільйонні борги та дефіцит працівників. У захопленій Луганській області закривають шахти
15:03
РФ готується до примусової мобілізації на захопленій частині Півдня України — ЦНС
14:59
«ДНР» обіцяє модернізацію шахт. Український екс-міністр розповів, чому це неможливо
14:04
«Суд ЛНР» засудив до 17 років колонії полоненого військового ЗСУ
13:32
«ДНР»: У Горлівці через обстріл загинув хлопець, поранено жінку та пошкоджено дитсадок
13:11
Війська РФ вранці з артилерії обстріляли Костянтинівку, є руйнування
12:33
Шукають проукраїнськи налаштованих дітей. У Маріуполі окупанти тестуватимуть школярів
12:32
Мешканці Сєвєродонецька потрапляють «на підвал» за найменшої підозри загарбників — Стрюк
12:04
Угруповання «ДНР»: Проблеми з водопостачанням все ще залишаються
10:42
В угрупуванні «ДНР» нарахували дві тисячі багатоповерхівок, пошкоджених із 2022 року
10:08
Донеччина: у Курахівській громаді через обстріл пошкоджено гімназію — ОВА
09:41
У Маріуполі активізувалася авіація РФ: радник мера розкрив деталі
09:01
Сили оборони звільнили вже 44 кв. км довкола Бахмута — Маляр
23:57
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 27 серпня
21:44
«ДНР»: Під час обстрілу Донецька постраждали троє підлітків
усі новини
20:57
НБУ дозволив продаж населенню безготівкової валюти до 50 тисяч гривень на місяць в одному банку
20:28
Окупанти вивезли з Маріуполя до Росії понад тисячу дітей – правозахисник
19:49
В ОП очікують понад 70 учасників на новій зустрічі за Формулою миру Зеленського
19:02
У двох районах Запорізької області проведуть обов'язкову евакуацію дітей – Верещук
18:07
Між операторами «Л-ДНР» не працює мобільний зв'язок
17:42
Українські військові вперше знищили російський комплекс «Свет-КУ» у тилу противника
17:06
«ЛНР» засудила військовослужбовця ЗСУ до 20 років колонії
16:56
В Енегодарі казарму спецпідрозділу Росгвардії «Ахмат-1» атакував дрон
16:13
Перейшов на бік Росії. В Україні судитимуть поліцейського з Маріуполя
15:35
Мільйонні борги та дефіцит працівників. У захопленій Луганській області закривають шахти
15:27
У Полтавській області під час обстрілу загинули троє людей
15:09
«Великий Бандерик»: ЗСУ застосовують новий український дрон на фронті
15:03
РФ готується до примусової мобілізації на захопленій частині Півдня України — ЦНС
14:59
«ДНР» обіцяє модернізацію шахт. Український екс-міністр розповів, чому це неможливо
14:10
Окупанти наступають на п'яти напрямках Донеччини, тривають важкі бої — Маляр
14:04
«Суд ЛНР» засудив до 17 років колонії полоненого військового ЗСУ
13:32
«ДНР»: У Горлівці через обстріл загинув хлопець, поранено жінку та пошкоджено дитсадок
13:31
Подоляк: Війна в Україні закінчиться швидко і в один момент
13:11
Війська РФ вранці з артилерії обстріляли Костянтинівку, є руйнування
12:40
У Донецькій області заарештували банду, яка організувала казино
усі новини
ВІДЕО
Володимир Зеленський привітав українців із Днем Незалежності. Фото: Офіс президента України «Ця боротьба за те, що важливо кожному»: Володимир Зеленський привітав українців із Днем Незалежності
24 серпня, 10:45
Сили оборони завдали удару російським літаком у Чорному морі — ГУР ► Сили оборони завдали удару російським літаком у Чорному морі — ГУР ►
23 серпня, 22:47
На Сумщині окупанти безпілотником знищили школу: є загиблі та поранені ► На Сумщині окупанти безпілотником знищили школу: є загиблі та поранені ►
23 серпня, 21:55
Вибухи у Криму. Фото: соцмережі У Криму пролунали вибухи: знищено комплекс С-400 «Тріумф» (Доповнено)
23 серпня, 19:34
Момент удару по району, де розташовані будівлі ФСБ у Донецьку. Кадр із відео Обстріл центру Донецька: цілилися в будівлю ФСБ
23 серпня, 19:09
Момент вибуху у Москві. Кадр із відео Нова атака на Москву: дрон влучив у хмарочос
23 серпня, 15:27
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама