Окупанти вивезли з Маріуполя до Росії понад тисячу дітей – правозахисник

Російські окупанти вивезли з Маріуполя до РФ понад тисячу українських дітей, і це не є остаточною цифрою. Про це повідомив юрист Харківської правозахисної групи Микола Комаровський, повідомляє «Укрінформ».



«Усі дані щодо депортації щодо дітей формувалися з відкритих джерел. Щодо точної кількості, зараз сказати важко, тому що з окремих публікацій [у російських ЗМІ] мова може йти про понад тисячу таких дітей. Однак говорити про точну цифру саме про місто Маріуполь досить складно. Але про ці випадки нам відомо», - сказав Комаровський.



Він додав про фактичні дані, тобто відомо про випадки вивезення дітей з міста Маріуполь до Росії до спортивно-оздоровчих комплексів, таборів.



«Відомо, що у цих таборах, де перебували діти, там було також навчання цих дітей, тобто щоби не переривати освітній процес. Але, як ми можемо здогадатися, цей процес був саме за російською системою. Дітям викладають російську версію історії, їм розповідали про події, що відбуваються в Україні з погляду Російської Федерації», – розповів юрист.



Він також нагадав, що 5 липня 2022 року відбулася перша видача паспортів українським дітям, це було в Московській області, і в цій групі були діти з Маріуполя.

«Також на сайті російського управління з питань сім'ї та дитинства була така публікація, де вказувалося, що понад 1000 малюків зі звільненого Маріуполя знайшли нові сім'ї у певних областях Росії», - сказав Комаровський.

Він зазначив, що тоді йшлося про Тюменську, Іркутську, Кемеровську область та Алтайський край. При цьому росіяни намагалися інформацію про приміщення дітей у сім'ї.

Представники Харківської правозахисної групи підготували юридично обґрунтоване подання до Міжнародного кримінального суду про геноцид людей у Маріуполі російськими загарбниками.