НБУ разрешил продажу населению безналичной валюты до 50 тысяч гривен в месяц в одном банке

Нацбанк Украины впервые с начала полномасштабной войны позволил банкам с 29 августа продавать безналичную иностранную валюту населению без подтверждения оснований или обязательств для проведения такой операции. Об этом сообщается на сайте НБУ.



«Соответствующие операции будут производиться по курсу, установленному банком, в пределах ежемесячного лимита в размере 50 тысяч гривен в эквиваленте в одном банке», —говорится в сообщении.



Также Нацбанк также увеличил со 100 тысяч до 200 тысяч гривен в эквиваленте ежемесячный лимит на покупку населением безналичной иностранной валюты с последующим размещением на депозит от трех месяцев. Впервые этот инструмент был разрешен с 21 июля 2022 года, тогда с ограничением в 50 тысяч гривен в месяц.



В Нацбанке считают, что такие изменения будут способствовать переориентации части спроса населения с наличной иностранной валюты на безналичную, ведь операции по продаже безналичной валюты банками являются более удобными и безопасными. Это позволит уменьшить разницу между наличным и официальным курсом.