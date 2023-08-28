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НБУ дозволив продаж населенню безготівкової валюти до 50 тисяч гривень на місяць в одному банку

28 серпня 2023, 20:57

НБУ дозволив продаж населенню безготівкової валюти до 50 тисяч гривень на місяць в одному банку

Нацбанк України вперше з початку повномасштабної війни дозволив банкам із 29 серпня продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов'язань для проведення такої операції. Про це повідомляється на сайті НБУ.

«Відповідні операції проводитимуться за курсом, встановленим банком, у межах щомісячного ліміту у розмірі 50 тисяч гривень в еквіваленті в одному банку», — йдеться у повідомленні.

Також Нацбанк також збільшив зі 100 тисяч до 200 тисяч гривень в еквіваленті щомісячний ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців. Вперше цей інструмент було дозволено з 21 липня 2022 року, тоді з обмеженням 50 тисяч гривень на місяць.

У Нацбанку вважають, що такі зміни сприятимуть переорієнтації частини попиту населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову, адже операції з продажу безготівкової валюти банками є більш зручними та безпечними. Це дозволить зменшити різницю між готівковим та офіційним курсом.

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