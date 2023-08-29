У Кремлі затвердили нові методички: мобілізація неповнолітніх, Кличко — новий президент, безкарність корупціонерів

Головне управління розвідки МОУ попереджає про новий етап інформаційної війни РФ. За інформацією військового відомства, 25 серпня 2023 року, в адміністрації російського президента відбулася нарада з приводу наступного етапу інформаційної війни в українських та світових медіапросторах.



Кремлівські «технологи» та представники медіа, залучені в інформаційних операціях, затвердили нові наративи, спрямовані на дискредитацію України та вплив на її партнерів у всьому світі.



Найближчим часом російська система дезінформації зосередить свою увагу використання кількох тем. Перша — масова мобілізація, коли до призовних пунктів «заганятимуть» навіть неповнолітніх. Кремль продовжуватиме дезінформацію про недовіру українських партнерів та можливість перемоги, розбавивши старі фейки таємною домовленістю мера Києва Віталія Кличка з Республіканською партією про підтримку його кандидатури на наступних президентських виборах.



У Росії впевнені, що рано чи пізно вони зможуть переконати українців у «тотальній корупції», підірвати довіру до військових, до того ж збираються поширити фейки про «прекрасне життя» на окупованій території.

Раніше в Росії випустили новий підручник з історії для старших класів учнів з розділом про війну РФ проти України, що повторює затвердження російської офіційної пропаганди.