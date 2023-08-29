Оккупанты в полночь нанесли ракетный удар по Дружковке — ОВА

Последствия обстрела в Донецкой области. Фото: Павел Кириленко

За прошедшие сутки в регионе оккупанты вели обстрелы на четырех направлениях. Под ракетную атаку попала Дружковка сегодня в полночь. Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

«В полночь россияне нанесли ракетный удар по Дружковке — попали в зеленую зону», — написал он.

Также, по данным Кириленко, ситуация в регионе следующая:

На Волновахском направлении под обстрелами Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Богоявленка, без жертв.

На Донецком направлении повреждены 6 домов в Курахово.

На Горловском направлении в Шаховской громаде 2 человека погибли и 1 ранен. В Соледарской громаде под огнем Раздоловка, Васюковка и Федоровка.

На Лисичанском направлении 1 человек погиб в Лимане. В Северске повреждены дома на трех улицах.

Напомним, российские военные за 28 августа убили в Донецкой области еще пятерых жителей. Еще четыре человека получили ранения.