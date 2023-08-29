Окупанти опівночі завдали ракетного удару по Дружківці.

Наслідки обстрілу в Донецькій області. Фото: Павло Кириленко

Минулої доби в регіоні окупанти вели обстріли на чотирьох напрямках. Під ракетну атаку потрапила Дружківка. Про це розповів голова Донецької ОВ Павло Кириленко.

«Опівночі росіяни завдали ракетного удару по Дружківці — потрапили в зелену зону», — написав він.

Також, за даними Кириленка, ситуація в регіоні така:

На Волноваському напрямку під обстрілами Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка та Богоявленка без жертв.

На Донецькому напрямку пошкоджено 6 будинків у Кураховому.

На Горлівському напрямку в Шаховській громаді 2 особи загинули та 1 поранено. У Соледарській громаді під вогнем Роздолівка, Васюківка та Федорівка.

На Лисичанському напрямку одна людина загинула в Лимані. У Сіверську пошкоджено будинки на трьох вулицях.

Нагадаємо, російські військові за 28 серпня вбили на Донеччині ще п'ятьох жителів. Ще чотири особи отримали поранення.