В Донецкой области в течение суток погибли пять человек, также есть раненые

Россияне в течение суток убили пять жителей Донецкой области. Фото: Павел Кириленко

Российские военные за 28 августа убили в Донецкой области еще пятерых жителей. Еще четыре человека получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

«За 28 августа россияне убили 5 жителей Донбасса: 2 в Дальнем, 1 в Торецке, Лимане и Великой Новоселке. Еще 4 человека в области за сутки получили ранения», — написал он.

Всего с начала полномасштабного вторжения войск России на подконтрольной Украине части Донецкой области зафиксирована гибель 1672 людей, еще 4047 человек получили ранения.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, полиция Донетчины задокументировала 10 военных преступлений армии РФ за 28 августа, обошлось без пострадавших.