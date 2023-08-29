Предоставление гарантий безопасности Украине со стороны стран-участниц G7, вероятно, будет завершено лишь к 2024 году. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного французского чиновника.



Сообщается, что США и Британия в настоящее время активно ведут переговоры по этому вопросу.



При этом, по словам французского чиновника, Франция планирует начать первый раунд переговоров с Украиной относительно двусторонних гарантий безопасности уже в ближайшие недели.



В то же время Германия только начала анализировать возможные способы оказания поддержки Украине, и пока не ясно, какие конкретные договоренности будут достигнуты с другими странами.



Отсутствие двусторонних соглашений между союзниками может стать ключевой проблемой в предоставлении гарантий безопасности для Украины, отмечает издание. По мнению журналистов, это может снизить эффективность военной помощи, предоставляемой украинской стороне.



В тоже время администрация США рассматривает вариант заключения с Украиной меморандума о взаимопонимании, не требующего одобрения Сената. Однако такой документ, не предусматривающий обязательств по поставкам конкретного вооружения и срокам их выполнения, скорее всего, будет оказывать ограниченное воздействие на Россию и не способствует предотвращению ее продолжения «специальной операции», отмечает издание.



27 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может получить от США гарантии безопасности наподобие израильских.