Надання гарантій безпеки Україні з боку країн-учасниць G7, ймовірно, буде завершено лише до 2024 року. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на неназваного французького чиновника.



Повідомляється, що США та Британія наразі активно ведуть переговори з цього питання.



При цьому, за словами французького чиновника, Франція планує розпочати перший раунд переговорів з Україною щодо двосторонніх гарантій безпеки вже найближчими тижнями.



Водночас Німеччина лише почала аналізувати можливі способи надання підтримки Україні, і поки що не зрозуміло, яких конкретних домовленостей буде досягнуто з іншими країнами.



Відсутність двосторонніх угод між союзниками може стати ключовою проблемою надання гарантій безпеки для України, зазначає видання. На думку журналістів, це може знизити ефективність військової допомоги, яка надається українській стороні.



Водночас адміністрація США розглядає варіант укладання з Україною меморандуму про взаєморозуміння, яке не потребує схвалення Сенату. Однак такий документ, який не передбачає зобов’язань щодо постачання конкретного озброєння та термінів їх виконання, швидше за все, надаватиме обмежений вплив на Росію і не сприяє запобіганню її продовження «спеціальної операції», зазначає видання.



27 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може отримати від США гарантії безпеки на кшталт ізраїльських.