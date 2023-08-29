Фирма Бубки продолжает сотрудничество с «ДНР»

Через полтора месяца после выхода первой части расследования о бизнесе олимпийского чемпиона и Героя Украины Сергея Бубки, журналисты нашли новые контракты его фирмы «Монблан», которая продает топливо казначейству группировки «ДНР». Новый факт сотрудничества с непризнанной республикой зафиксировали журналисты Bihus.Info.



Из расследования следует, что российские компании, где он числится соучредителем, продолжили сотрудничать с оккупантами. Также было найдено еще два свежих контракта, подтверждающих это сотрудничество. 27 июля уже упомянутая нами «Монблан» заключила соглашение еще на 73 тысячи рублей, чтобы обеспечить топливом казначейство так называемой «ДНР».



Схема такая же, как и в предыдущих контрактах: продают талоны, которые можно использовать на заправках «Монблана».



Еще один новый контракт руководство «ДНР» подписало с другой российской компанией, где официально совладельцами также являются Сергей Бубка и его брат. Речь идет о фирме «Спортивный клуб Сергея Бубки», основной вид деятельности которой сейчас торговля.





Напомним, что Служба безопасности Украины начала досудебное расследование в отношении компании бывшего главы НОК Сергея Бубки по поводу возможных связей с Россией.



В свою очередь, Национальный олимпийский комитет Украины сообщил, что не может исключить Сергея Бубку из состава организации, поскольку он является членом Международного олимпийского комитета (МОК), хотя на сайте МОК среди 99 его членов представителем Украины является Валерий Борзов украинский спортсмен, двукратный олимпийский чемпион.



После начала российского вторжения, в интервью Суспильному, Бубка пожаловался, что часть его семьи осталась во временно оккупированном Донецке.