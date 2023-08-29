Фірма Бубки продовжує співпрацю з «ДНР»

Через півтора місяці після виходу першої частини розслідування про бізнес олімпійського чемпіона та Героя України Сергія Бубки журналісти знайшли нові контракти його фірми «Монблан», яка продає паливо казначейству угрупуванню «ДНР». Новий факт співпраці із невизнаною республікою зафіксували журналісти Bihus.Info.



З розслідування випливає, що російські компанії, де він вважається співзасновником, продовжили співпрацювати з окупантами. Також було знайдено ще два нових контракти, що підтверджують цю співпрацю. 27 липня вже згадана нами «Монблан» уклала угоду ще на 73 тисячі руб, щоб забезпечити паливом казначейство так званої «ДНР».



Схема така сама, як і в попередніх контрактах: продають талони, які можна використовувати на заправках «Монблану».



Ще один новий контракт керівництво «ДНР» підписало з іншою російською компанією, де офіційно співвласниками також є Сергій Бубка та його брат. Йдеться про фірму «Спортивний клуб Сергія Бубки», основний вид діяльності якої зараз є торгівлею.

Нагадаємо, що Служба безпеки України розпочала досудове розслідування щодо компанії колишнього голови НОК Сергія Бубки з приводу можливих зв'язків із Росією.



Своєю чергою Національний олімпійський комітет України повідомив, що не може виключити Сергія Бубку зі складу організації, оскільки він є членом Міжнародного олімпійського комітету (МОК), хоча на сайті МОК серед 99 його членів представником України є Валерій Борзов український спортсмен, дворазовий олімпійський чемпіон.



Після початку російського вторгнення в інтерв'ю Суспильному Бубка поскаржився, що частина його сім'ї залишилася в тимчасово окупованому Донецьку.