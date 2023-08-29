Украина вернула тела еще 84 погибших военнослужащих

В Украину с захваченных россиянами территорий вернули тела 84 погибших военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.



«Сегодня состоялась репатриация тел погибших украинских военнослужащих с временно оккупированных территорий Украины (ВОТ). Таким образом удалось вернуть тела еще 84 защитников», — говорится в сообщении.



Отмечается, что репатриация тел состоялась при содействии Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВС ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.



В ведомстве подчеркнули, что передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций. Тела после идентификации будут переданы их родным для достойного захоронения.