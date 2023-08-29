Україна повернула тіла ще 84 загиблих військовослужбовців

В Україну із захоплених росіянами територій повернули тіла 84 загиблих військовослужбовців. Про це повідомляє прес-служба Мінреінтеграції.



«Сьогодні відбулася репатріація тіл загиблих українських військовослужбовців із тимчасово окупованих територій України (ТОТУ). Таким чином вдалося повернути тіла ще 84 захисники», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що репатріація тіл відбулася за сприяння Мінреінтеграції, Уповноваженого за зниклими безвісти у співпраці з Об'єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.



У відомстві наголосили, що передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій. Тіла після ідентифікації передадуть їх рідним для гідного поховання.