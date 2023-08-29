Россия выдвинула на «выборы» в оккупации домохозяек, серийных кандидатов и участников войны

С 8 по 10 сентября оккупанты будут проводить «парламентские выборы» на захваченных территориях Украины. В депутаты российские партии выдвинули домохозяек, серийных кандидатов и участников войны. К таким выводам пришли журналисты издания «Важные истории» и расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT), которые проанализировали списки ЦИК РФ.



Всего, по подсчетам авторов исследования, на «выборы» в Запорожской области выдвинули 220 кандидатов, в Херсонской — 191, в Донецкой и Луганской — 577 и 338.



На оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей 71% всех кандидатов —это местные жители. Больше всего местных жителей выдвигается от КПРФ (89%) и «Справедливой России» (85%). У «Единой России» и ЛДПР таких кандидатов около половины (55% и 57% соответственно). В то же время на Донбассе «Единая Россия», напротив, сформировала свои списки в основном из местных кандидатов.



Как установили журналисты, четверть (27%) кандидатов от ЛДПР — это слабо связанные с политикой пенсионеры и домохозяйки. В КПРФ и «Справедливой России» таких почти половина — 48% и 54%. У «Единой России», как отмечается, таких кандидатов меньше всего — 3%.



«В выборах участвуют политики федерального уровня, но неясно, будут ли они работать депутатами на аннексированных территориях в случае избрания. Так, ЛДПР поставила лидера партии, депутата Госдумы Леонида Слуцкого во главе своего списка во всех четырех регионах. Еще один депутат Госдумы Игорь Кастюкевич баллотируется от «Единой России» на выборах в Запорожской области. Как указывают «Важные истории», Кастюкевич причастен к вывозу детей из Украины», - говорится в материале.



Также в выборах от «Единой России» участвуют два непубличных сотрудника Кремля. Один из них — Олег Нестеров, попавший под санкции США из-за организации «референдума» в Запорожской области и курировавший «фильтрацию» жителей Мариуполя. «Справедливая Россия» выдвинула лишь одного политика федерального масштаба — депутата Госдумы Елену Драпеко — на «выборах» в Донецкой области.



Также заявлены российские военные и жители захваченных территорий, обвиняемые украинскими властями в сотрудничестве с оккупационными властями.



ЛДПР, говорится в исследовании, выдвинула на выборы несколько серийных кандидатов, то есть тех, кто ранее уже баллотировался в других местах, но нигде не занял пост депутата. ЛДПР стала единственной партией, выдвинувшей кандидата с судимостью, он баллотируется в Запорожской области.



Одного из кандидатов, врача-уролога из Энергодара Николая Рыжеченкова, выдвинули на «выборы» дважды — он есть в списках и КПРФ, и «Справедливой России». Кроме того, одной из особенностей этой «выборной кампании» стало то, что в списках кандидатов есть сразу несколько пар, находящихся в браке, или представители даже целых поколений семей.