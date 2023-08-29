Росія висунула на «вибори» в окупації домогосподарок, серійних кандидатів та учасників війни

З 8 по 10 вересня окупанти проводитимуть «вибори» до місцевих «парламентів» на захоплених територіях України. У депутати російські партії висунули домогосподарок, серійних кандидатів та учасників війни. Таких висновків дійшли журналісти видання «Важливі історії» та розслідувальна група Conflict Intelligence Team (CIT), які проаналізували списки ЦВК РФ.



Загалом, за підрахунками авторів дослідження, на «вибори» у Запорізькій області висунули 220 кандидатів, у Херсонській – 191, у Донецькій та Луганській – 577 та 338.



На окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей 71% усіх кандидатів – це місцеві жителі. Найбільше місцевих жителів висувається від КПРФ (89%) та «Справедливої Росії» (85%). У «Єдиної Росії» та ЛДПР таких кандидатів близько половини (55% та 57% відповідно). Водночас на Донбасі «Єдина Росія», навпаки, сформувала свої списки здебільшого з місцевих кандидатів.



Як встановили журналісти, чверть (27%) кандидатів від ЛДПР — це слабко пов'язані з політикою пенсіонери та домогосподарки. У КПРФ та «Справедливій Росії» таких майже половина — 48% та 54%. У «Єдиної Росії», як зазначається, таких кандидатів найменше – 3%.



«У виборах беруть участь політики федерального рівня, але неясно, чи працюватимуть вони депутатами на анексованих територіях у разі обрання. Так, ЛДПР поставила лідера партії, депутата Держдуми Леоніда Слуцького на чолі свого списку у всіх чотирьох регіонах. Ще один депутат Держдуми Ігор Кастюкевич балотується від «Єдиної Росії» на виборах у Запорізькій області. Як зазначають «Важливі історії», Кастюкевич причетний до вивезення дітей із України», - йдеться у матеріалі.



Також у виборах від «Єдиної Росії» беруть участь два непублічні співробітники Кремля. Один із них — Олег Нєстєров, який потрапив під санкції США через організацію «референдуму» в Запорізькій області та курирував «фільтрацію» жителів Маріуполя. «Справедлива Росія» висунула лише одного політика федерального масштабу – депутатку Держдуми Олену Драпеко – на «виборах» у Донецькій області.



Також заявлені російські військові та мешканці захоплених територій, які обвинувачуються українською владою у співпраці з окупаційною владою.



ЛДПР, йдеться у дослідженні, висунула на вибори кілька серійних кандидатів, тобто тих, хто раніше вже балотувався в інших місцях, але ніде не обійняв посаду депутата. ЛДПР стала єдиною партією, яка висунула кандидата із судимістю, він балотується у Запорізькій області.



Одного з кандидатів, лікаря-уролога з Енергодара Миколи Рижеченкова, висунули на «вибори» двічі — він є у списках і КПРФ, і «Справедливої Росії». Крім того, однією з особливостей цієї «виборчої кампанії» стало те, що у списках кандидатів є одразу кілька пар, які перебувають у шлюбі, чи представники навіть цілих поколінь сімей.