В Челябинской области упал Ми-8

Предварительно, все три человека, находившиеся на его борту, погибли. О чем написал российский телеграм-канал SHOT. По информации местных жителей, ЧП произошло в посёлке Прудный, Сосновского района.



Чуть позже появились первые фото с места падения Ми-8. По уточнённым данным, погибли три человека. Их тела обнаружены, сообщает источник телеграм-канала.



Вертолёт потерпел крушение в 15:02 по местному времени. Причиной падения вертолёта, по предварительным данным, стал отказ двигателя.

Ранее Силы обороны Украины за утро сбили два российских вертолета Ка-52 «Аллигатор», стоимостью около 16 миллионов долларов каждый.