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У Челябінській області впав Мі-8

29 серпня 2023, 14:35

У Челябінській області впав Мі-8

Попередньо всі троє людей, які перебували на його борту, загинули. Про що написав російський телеграм канал SHOT. За інформацією місцевих жителів, надзвичайна подія сталася у селищі Прудний, Сосновського району.

Трохи згодом з'явилися перші фото з місця падіння Мі-8. За уточненими даними, загинули троє людей. Їхні тіла виявлені, повідомляє джерело телеграм-каналу.

Вертоліт зазнав аварії о 15:02 за місцевим часом. Причиною падіння гелікоптера, за попередніми даними, стала відмова двигуна.

Раніше Сили оборони України за ранок збили два російські вертольоти Ка-52 «Алігатор», вартістю близько 16 мільйонів доларів кожен.

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