«ДНР»: В Горловке в результате обстрела погибли три человека

Три мирных жителя Горловки погибли в результате обстрела. Об этом сегодня заявил глава оккупационной администрации города Иван Приходько.



По его данным, происшествие случилось в Центрально-Городском районе. Изначально поступила информация о двух раненых, которые впоследствии скончались до приезда медиков, затем — еще об одном погибшем гражданском.



Анкетные данные пострадавших и другие подробности в данный момент уточняются.



Приходько говорит, что разрывы снарядов зафиксированы на территории молокозавода. По данным так называемого «СЦКК ДНР», с начала суток город семь раз оказался под обстрелами.