«ДНР»: У Горлівці внаслідок обстрілу загинули троє людей

Троє мирних мешканців Горлівки загинули внаслідок обстрілу. Про це сьогодні заявив голова окупаційної адміністрації міста Іван Приходько.



За його даними, подія сталася у Центрально-Міському районі. Спочатку надійшла інформація про двох поранених, які згодом померли до приїзду медиків, потім ще про одного загиблого цивільного.



Анкетні дані постраждалих та інші подробиці наразі уточнюються.



Приходько каже, що розриви снарядів зафіксовано на території молокозаводу. За даними так званої «СЦКК ДНР», з початку доби місто сім разів опинилося під обстрілами.