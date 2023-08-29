Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

«ДНР»: У Горлівці внаслідок обстрілу загинули троє людей

29 серпня 2023, 15:07

«ДНР»: У Горлівці внаслідок обстрілу загинули троє людей

Троє мирних мешканців Горлівки загинули внаслідок обстрілу. Про це сьогодні заявив голова окупаційної адміністрації міста Іван Приходько.

За його даними, подія сталася у Центрально-Міському районі. Спочатку надійшла інформація про двох поранених, які згодом померли до приїзду медиків, потім ще про одного загиблого цивільного.

Анкетні дані постраждалих та інші подробиці наразі уточнюються.

Приходько каже, що розриви снарядів зафіксовано на території молокозаводу. За даними так званої «СЦКК ДНР», з початку доби місто сім разів опинилося під обстрілами.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
Горлівка
Інше
Війна
Організації
ДНР

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:50
Росіяни розгорнуть додаткові шпиталі в Донецьку — Генштаб
16:43
Окупанти вивозять дітей з захопленої Ясинуватої до Челябінська — ЦНС
16:43
«ЛНР» відмовляється увімкнути мобільний інтернет
15:32
Донеччан затриманий за звинуваченням у «вербуванні в терористи» на Близький Схід
15:07
«ДНР»: У Горлівці внаслідок обстрілу загинули троє людей
13:32
«Суд ЛНР» засудив двох військовослужбовців ЗСУ до 15 років ув'язнення
12:52
На обвинуваченого в загибелі Захарченка хочуть також «повісити» вбивство Мотороли
12:13
Росія висунула на «вибори» в окупації домогосподарок, серійних кандидатів та учасників війни
10:03
Окупанти опівночі завдали ракетного удару по Дружківці
09:19
«ДНР»: За добу від обстрілів загинули двоє людей, ще вісім поранено
08:27
На Донеччині протягом доби загинули п`ятеро людей, також є поранені
23:47
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 28 серпня
21:12
«ДНР»: У ході обстрілу в Донецьку поранено двох підлітків і загинув чоловік
20:28
Окупанти вивезли з Маріуполя до Росії понад тисячу дітей – правозахисник
18:07
Між операторами «Л-ДНР» не працює мобільний зв'язок
17:06
«ЛНР» засудила військовослужбовця ЗСУ до 20 років колонії
16:56
В Енегодарі казарму спецпідрозділу Росгвардії «Ахмат-1» атакував дрон
16:13
Перейшов на бік Росії. В Україні судитимуть поліцейського з Маріуполя
15:35
Мільйонні борги та дефіцит працівників. У захопленій Луганській області закривають шахти
15:03
РФ готується до примусової мобілізації на захопленій частині Півдня України — ЦНС
усі новини
18:48
У мережі зʼявилися відео та фото могили Пригожина у Санкт-Петербурзі
18:38
На Бахмутському напрямку ЗСУ просуваються вперед
18:18
Маємо просування на Таврійському напрямку — Тарнавський
18:08
Володимир Зеленський звільнив начальника СБУ у Закарпатській області
18:03
Третина учнів в Україні не мають постійного доступу до навчання
17:50
Росіяни розгорнуть додаткові шпиталі в Донецьку — Генштаб
17:17
Так звану «владу» захопленого ЗС РФ Токмака перевозять в інше місто — Федоров
17:15
Наїхав на міну: на Херсонщині загинув тракторист
17:06
Мосміськсуд залишив Ігоря Стрєлкова під арештом
17:00
Військові РФ перекидають гармати у бік Сімферополя
16:43
Окупанти вивозять дітей з захопленої Ясинуватої до Челябінська — ЦНС
16:43
«ЛНР» відмовляється увімкнути мобільний інтернет
16:02
У пʼяти населених пунктах Запорізької області оголошено примусову евакуацію дітей
15:56
Підрив автомобіля на Чернігівщині: двоє дітей – у стані середньої важкості
15:45
На Луганській ділянці фронту ЗС РФ атакують ЗСУ з СУ-25, вертольотів К-52, МІ-8 та МІ-24
15:44
В Україні спростили отримання громадянства іноземцям, які воюють у лавах ЗСУ
15:35
Війська РФ за добу завдали 15 ударів по 11 населених пунктах Донецької області
15:32
Донеччан затриманий за звинуваченням у «вербуванні в терористи» на Близький Схід
15:21
Ракетна атака на Полтавську область: кількість загиблих зросла до 4
15:07
«ДНР»: У Горлівці внаслідок обстрілу загинули троє людей
усі новини
ВІДЕО
ЗСУ знищили станцію радіолокації «Межа-Е». Кадр із відео ЗСУ знищили радіолокаційну станцію військ РФ за 200 мільйонів доларів
28 серпня, 22:19
Володимир Зеленський привітав українців із Днем Незалежності. Фото: Офіс президента України «Ця боротьба за те, що важливо кожному»: Володимир Зеленський привітав українців із Днем Незалежності
24 серпня, 10:45
Сили оборони завдали удару російським літаком у Чорному морі — ГУР ► Сили оборони завдали удару російським літаком у Чорному морі — ГУР ►
23 серпня, 22:47
На Сумщині окупанти безпілотником знищили школу: є загиблі та поранені ► На Сумщині окупанти безпілотником знищили школу: є загиблі та поранені ►
23 серпня, 21:55
Вибухи у Криму. Фото: соцмережі У Криму пролунали вибухи: знищено комплекс С-400 «Тріумф» (Доповнено)
23 серпня, 19:34
Момент удару по району, де розташовані будівлі ФСБ у Донецьку. Кадр із відео Обстріл центру Донецька: цілилися в будівлю ФСБ
23 серпня, 19:09
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама