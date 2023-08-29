Киевскому бизнесмену грозит 12 лет тюрьмы за финансирование вооруженной агрессии России

Сотрудники службы безопасности сообщили о подозрении киевскому бизнесмену, который в 2022 году перечислил в бюджет России более 50 млн рублей, сообщил пресс-центр СБУ.



Правоохранители собрали доказательную базу на владельца киевской торговой компании, причастного к финансированию вооруженной агрессии России. Речь идет о бизнес-структуре, импортирующей и продающей в Украине климатическую технику из Восточной Азии.

Киевская торговая компания, которая причастна к финансированию вооруженной агрессии России. Фото: СБУ



По данным следствия, владелец этого предприятия является основателем еще двух торговых компаний в Москве. В преддверии полномасштабного вторжения России он уехал в одну из европейских стран, откуда координирует свой бизнес, в том числе на территории страны-агрессора.



В течение прошлого года он профинансировал государственную казну страны-агрессора на более 50 млн российских рублей. По данным следствия, фактическое «операционное» управление предприятиями, в том числе в России, осуществляла из Киева финансовый директор столичной компании фигуранта.

Киевская торговая компания, которая причастна к финансированию вооруженной агрессии России. Фото: СБУ



На основании собранных доказательств, бизнесмен обвиняется в пособничестве государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Поскольку владелец компании находится за пределами Украины, принимается комплекс мер по его привлечению к ответственности. Владельцу торговой компании грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее в Винницкой области был задержан бывший сторонник «ДНР», которой решил сбежать в Приднестровье после полномасштабного вторжения РФ в Украину.